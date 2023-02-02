В Новосибирской области ожидаются морозы до -29 градусов

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

Резкое похолодание до -29 градусов в ночь на 3 февраля ожидается в Новосибирской области. Об этом сообщает Западно-Сибирском УГМС.

По данным синоптиков, со 2 по 4 февраля, ночью в Новосибирской области столбики термометров местами покажут до -29 градусов мороза.

Днем, 2 февраля на территории Новосибирской области ожидается температура -11, -16 местами до -21 градусов. Небольшая облачность, преимущественно без осадков. Изморозь, местами туманы. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный 2-7 м/с.

Дневная температура со 2 по 4 февраля составит -10, -15 местами до -20 градусов мороза.

Также, в Западно-Сибирском УГМС отмечают, что в период с 1по 3 февраля на территории Новосибирска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности.

Ранее, Сиб.фм писал о надвигающихся морозах.