В Новосибирскую область придут ночные морозы до -31 градуса

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирской области ожидается резкое похолодание.

Столбики термометров грядущей ночью в Новосибирской области могут опуститься до -31 градуса. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС. Похолодание в регионе ожидается в течение следующих трёх дней.

По данным синоптиков, со 2 по 4 февраля ночная температура воздуха составит до -23 градусов. Днём ожидается мороз до -16 градусов. Осадков в ближайшие дни не ожидается, скорость ветра составит до 7 метров в секунду.

Тем временем 1 февраля в Новосибирске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации со снегом. Режим ЧС необходим для срочной уборки снега на нескоростных дорогах III, IV и V категорий, сообщили городские власти. Решение позволит муниципальным властям привлечь подрядчиков без проведения конкурса.

Напомним, накануне мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал до конца текущей недели привести город в «нормативное состояние», убрав снег с улиц