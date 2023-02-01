Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирскую область придут ночные морозы до -31 градуса

Фото В Новосибирскую область придут ночные морозы до -31 градуса
Фото В Новосибирскую область придут ночные морозы до -31 градуса

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирской области ожидается резкое похолодание.

Столбики термометров грядущей ночью в Новосибирской области могут опуститься до -31 градуса. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС. Похолодание в регионе ожидается в течение следующих трёх дней.

По данным синоптиков, со 2 по 4 февраля ночная температура воздуха составит до -23 градусов. Днём ожидается мороз до -16 градусов. Осадков в ближайшие дни не ожидается, скорость ветра составит до 7 метров в секунду.

Тем временем 1 февраля в Новосибирске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации со снегом. Режим ЧС необходим для срочной уборки снега на нескоростных дорогах III, IV и V категорий, сообщили городские власти. Решение позволит муниципальным властям привлечь подрядчиков без проведения конкурса.

Напомним, накануне мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал до конца текущей недели привести город в «нормативное состояние», убрав снег с улиц

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

26186
Погибший в Новосибирске 11-летний мальчик оставил предсмертную записку
14721
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика
11142
СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске
10099
В Новосибирске 1 февраля изменится маршрут троллейбуса №36
9702
Волонтёры в Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО
9489
В Новосибирске на суде о дискредитации ВС РФ произошла массовая потасовка
8655
В Новосибирске найденный мертвым студент Малков оставил предсмертную записку