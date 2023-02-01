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общество

В Новосибирске ввели режим ЧС из-за снега

Фото В Новосибирске ввели режим ЧС из-за снега
Фото В Новосибирске ввели режим ЧС из-за снега

Фото: t.me/alokot

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Новосибирске из-за снега на дорогах.

В Новосибирске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации со снегом. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил первый вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов.

«Мера нацелена на то, чтобы убрать напряжение, которое сейчас существует в уборке города. Из поступающих от граждан жалоб на снежные заносы, 80% приходятся на внутриквартальные проезды», —

Режим ЧС необходим для срочной уборки снега на нескоростных дорогах III, IV и V категорий, уточнил Клемешов. Решение позволит муниципальным властям привлечь подрядчиков без проведения конкурса.

Накануне мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал до конца текущей недели привести город в «нормативное состояние», убрав снег с улиц. Локоть отметил, что в городе много проблемных участков, несмотря на убранный с центральной части и магистралей снег. Мэр также сообщил, что ЕДДС и районные администрации регулярно получают жалобы от горожан на уборку снега.

Также о ситуации со снегом в Новосибирске сегодня высказался губернатор. По его словам, количество осадков сравнимо с ЧС.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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