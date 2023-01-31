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Мэр Новосибирска Локоть потребовал решить проблему со снегом до конца недели

Фото Мэр Новосибирска Локоть потребовал решить проблему со снегом до конца недели
Фото Мэр Новосибирска Локоть потребовал решить проблему со снегом до конца недели

Фото: t.me/alokot

Новосибирский мэр Анатолий Локоть поручил дорожным службам убирать больше снега.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал до конца текущей недели привести город в «нормативное состояние», убрав снег с улиц. Об этом градоначальник сообщил в своём телеграм-канале во вторник, 31 января.

«Сегодня на аппаратном совещании поставил перед дорожными службами задачу увеличить количество вывозимого снега. Работа должна вестись круглосуточно. Ежедневно необходимо вывозить не менее 20 тыс. кубометров снега», — добавил мэр.

Фото Мэр Новосибирска Локоть потребовал решить проблему со снегом до конца недели 2

Локоть отметил, что в городе много проблемных участков, несмотря на убранный с центральной части и магистралей снег. Мэр также сообщил, что ЕДДС и районные администрации регулярно получают жалобы от горожан на уборку снега.

Фото Мэр Новосибирска Локоть потребовал решить проблему со снегом до конца недели 3

Также о ситуации со снегом в Новосибирске сегодня высказался губернатор. По его словам, количество осадков сравнимо с ЧС.

«Я в этот день был в командировке в Иркутске. Следует признать, что в Иркутске в этом году почти бесснежная зима. Тот снегопад, с которым столкнулся Новосибирск – это на грани чрезвычайной ситуации», — прокомментировал ситуацию Андрей Травников.

Напомним, сегодня Андрей Травников призвал в таких ситуациях, подобных произошедшему в субботу, арендовать технику и у дорожных служб, и строительных организаций.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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