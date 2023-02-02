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В Новосибирской области семейный капитал вырос до 140 тысяч рублей

Фото В Новосибирской области семейный капитал вырос до 140 тысяч рублей
Фото В Новосибирской области семейный капитал вырос до 140 тысяч рублей

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

В Новосибирской области семейный капитал увеличили почти на 24 тысяч рублей.

В Новосибирской области семейный капитал вырос почти до 1400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В 2022 году размер выплаты составлял около 116 тысяч рублей, в 2023 году его увеличили почти до 140 тысяч рублей. Семейный капитал выдают в рамках реализации национального проекта «Демография».

По данным правительства, его получили 48 тысяч многодетных родителей.В основном, родители тратят суммы на улучшение жилищных условий. 2 тысячи человек к направили сумму на обучение детей. Помимо этого, семьи покупают сельскохозяйственное оборудование и компьютеры.

Как ранее писал Сиб.фм, с 1 января 2023 года в России появится единое пособие на детей вместо шести.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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