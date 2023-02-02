В Новосибирской области совет МО поддержал отмену прямых выборов мэров

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Экспертный совет ассоциации муниципальных образований Новосибирской области поддержал переход к конкурсной модели назначения мэров.

Модель прямых выборов мэров сегодня продолжает действовать в Новосибирске и наукограде Кольцово. Могут ли областной центр и один из лучших наукоградов страны оставаться в стороне от общефедерального тренда обсудили во время заседания экспертного совета ассоциации муниципальных образований региона.

В дискуссии о том, какая модель в нынешней экономической и политической ситуации будет максимально эффективной, приняли участие руководители муниципальных образований, представили депутатского корпуса, в том числе Новосибирска и наукограда Кольцово, привлеченные эксперты – экономисты, юристы, специалисты по развитию местного самоуправления.

«Если мы будем смотреть в динамике, то большинство субъектов РФ уже перешли к модели избрания по конкурсу глав муниципальных образований, прежде всего — столиц субъектов федерации.

И это не политическая мода, а требование исторического времени. Идеальных моделей местного самоуправления не бывает. Бывают эффективные модели, которые соответствуют конкретному времени.

Я думаю, что Новосибирская область пришла к тому, чтобы перейти к единой модели, при которой все главы муниципальных образований будут проходить через процедуру избрания по конкурсу. Сейчас у нас осталось всего лишь два муниципалитета из тридцати пяти городских округов и муниципальных районов с прямыми выборами – Новосибирск и Кольцово», — отметил профессор кафедры государственного и муниципального управления, доктор политических наук, доцент СИУ РАНХиГС Леонид Савинов.

В наукограде Кольцово накануне заседания экспертного совета ассоциации муниципальных образований уже прошли обсуждения необходимости перехода от действующей сейчас модели к конкурсной. Николай Красников возглавляет Кольцово уже более 30 лет: шесть раз становился мэром после победы на выборах, стабильно демонстрируя высокий уровень поддержки избирателями, и один раз – назначался на эту должность. Решение о необходимости перехода к новой конкурсной модели в наукограде было поддержано после долгих обсуждений всех плюсов и минусов обеих систем, взвешивания всех «за» и «против».

«Мы живём в непростое время, в которое нельзя допускать расхлябанности на стыке «государство-губерния» и «губерния-муниципалитет».

Россия должна быть сильной и солидарной. Мы понимаем, как важно сохранять высокую управляемость в области. Учитывая, какие задачи сегодня стоят перед обществом, в каких условиях мы живём, мы приняли непростое решение поддержать переход к новой модели. Думаю, что при любой системе, при любой модели область будет помнить об особой миссии наукограда», — подчеркнул Николай Красников. Мэр наукограда добавил: если изменения будут приняты, новая модель начнет действовать только по истечению срока полномочий действующих мэров. А значит у муниципалитета есть почти три года на то, чтобы подготовиться к новой системе. И продолжать эффективно работать.

«Это решение заслуживает уважения, — подчеркнул глава Карасукского района Новосибирской области Александр Гофман. — Федеральный закон сегодня предусматривает три способа избрания глав муниципальных образований. И конкурсная модель выглядит наиболее оптимальной. Я возглавляю район уже 23 года и жителям района, в первую очередь, важно, как я работаю, а не по какой модели меня избрали. Ещё в 2015 были видны преимущества модели конкурсного избрания глав перед длительной и громоздкой процедурой выборов. Новая модель — это минимальные материальные и временные затраты. Восьмилетний опыт это подтверждает. Глава района или городского округа в первую очередь должен быть хозяйственником, а уж затем политиком. Но на прямых выборах часто избирают хорошо говорящих и обещающих. Думаю, что депутаты и городского совета Новосибирска, и наукограда Кольцово смогут ответственно подойти к избранию глав и контролю за их работой».

Новая система запускает более эффективные механизмы управления территорией, уверен член Общественной палаты Новосибирской области, председатель комиссии по взаимодействию с органами местного самоуправления и развитию территориальных общественных самоуправлений Олег Пучков: «Граждане хотят, чтобы на их территории максимально качественно и профессионально решались хозяйственные и экономические вопросы. Когда мы говорим о выстраивании в современных условиях органов публичной власти, необходимо сказать о том, что система, при которой руководящий орган муниципального образования назначается по конкурсу, позволяет более эффективно решать вопросы, которые касаются каждого человека».

Итогом обсуждения, высказывания мнений и позиций представителей разных направлений и структур стало общее решение: конкурсная модель назначения мэров, опробованная в большом количестве муниципальных образований, рабочая, жизнеспособная, эффективная.

«Учитывая мнение участников заседания, важно отметить, что установление единого порядка избрания глав районов и городских округов нашей области представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, будет способствовать развитию органов местного самоуправления. Экспертный совет ассоциации муниципальных образований поддержал инициативу Общественной палаты Новосибирской области, которая ранее направила обращение в Законодательное Собрание региона с предложением рассмотреть вопрос о необходимости перехода от модели прямых выборов мэра к конкурсной и внесения соответствующих изменений в региональный закон «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», — резюмировал председатель экспертного совета Александр Гофман.

Напомним, ранее отказ от прямых выборов мэра поддержал сенатор от Новосибирской области Владимир Городецкий.