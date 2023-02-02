Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

экономика общество

В Новосибирской области вырос спрос на медсестер

Фото В Новосибирской области вырос спрос на медсестер
Фото В Новосибирской области вырос спрос на медсестер

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области из-за роста заболеваемости ОРВИ появился спрос на медиков.

В Новосибирской области на рынке труда наблюдается сезонный спад, в январе активность работодателей была низкая, но зафиксирован рост наиболее дефицитных, востребованных специалистов. Об этом сообщили в сервисе "Зарплата.ру".

По данным сервиса, когда осенью выросла заболеваемость ОРВИ, то появился большой спрос на медиков. Количество вакансий для врачей выросло на 16%, а для медсестер — на 62%. Но при этом, снижаются зарплаты: у ассистентов врача — на 12% (до 35 тыс. рублей).

Помимо этого, после объявления частичной мобилизации стал увеличиваться спрос на работников преимущественно «мужских» специальностей. Увеличилось число предложений для электромонтажников (+54%), монтажников (+14%), машинистов (+12%), операторов станков ЧПУ (+12%), кладовщиков (+6%), разнорабочих (+4%).

Спрос не снизился только у представителей торговли, поскольку активно развивается онлайн-ретейл, а ротация кадров в сфере из-за небольших зарплат довольно высокая.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области врачи стали зарабатывать на 7% больше в сравнении с прошлым годом.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14963
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика
11367
СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске
9927
Волонтёры в Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО
8921
В Новосибирске найденный мертвым студент Малков оставил предсмертную записку
8108
Роспотребнадзор опроверг принудительную вакцинацию от кори в Новосибирской области
7666
Опубликованы 14 фото погибших в январе военнослужащих из Новосибирской области
7485
В Новосибирск прибыла колонна автобусов с военнослужащими из зоны СВО