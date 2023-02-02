В Новосибирской области вырос спрос на медсестер

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области из-за роста заболеваемости ОРВИ появился спрос на медиков.

В Новосибирской области на рынке труда наблюдается сезонный спад, в январе активность работодателей была низкая, но зафиксирован рост наиболее дефицитных, востребованных специалистов. Об этом сообщили в сервисе "Зарплата.ру".

По данным сервиса, когда осенью выросла заболеваемость ОРВИ, то появился большой спрос на медиков. Количество вакансий для врачей выросло на 16%, а для медсестер — на 62%. Но при этом, снижаются зарплаты: у ассистентов врача — на 12% (до 35 тыс. рублей).

Помимо этого, после объявления частичной мобилизации стал увеличиваться спрос на работников преимущественно «мужских» специальностей. Увеличилось число предложений для электромонтажников (+54%), монтажников (+14%), машинистов (+12%), операторов станков ЧПУ (+12%), кладовщиков (+6%), разнорабочих (+4%).

Спрос не снизился только у представителей торговли, поскольку активно развивается онлайн-ретейл, а ротация кадров в сфере из-за небольших зарплат довольно высокая.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области врачи стали зарабатывать на 7% больше в сравнении с прошлым годом.