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В Санкт-Петербурге избили бывшую журналистку из Новосибирска

Фото В Санкт-Петербурге избили бывшую журналистку из Новосибирска
Фото В Санкт-Петербурге избили бывшую журналистку из Новосибирска

Фото: АСТ-54

Экс-журналистку из Новосибирска избили в северной столице, подозреваемого задержали.

В Санкт-Петербурге избили блогершу и экс-журналистку из Новосибирска Анну Леонову. Кадры нападения опубликовали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным издания «Фонтанка» у Леоновой произошёл конфликт с прохожим. По её словам, мужчина справлял нужду на чужой автомобиль, сибирячка сделала ему замечание. Мужчина догнал Анну Леонову и избил её. Подозреваемый задержан.

«40-летнего ранее судимого уроженца Нижегородской области нашли в городе Мурино. Он уже доставлен в полицию для проведения процессуальных действий», — сообщили в полиции.

Анна Леонова ведёт блог, где занимается масштабированием проектов и ведёт тренинги по заработку.

Напомним, накануне в Новосибирске во второй раз обжаловали оправдательный приговор блогеру Гомзякову.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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