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общество

Врач назвала действенный способ восстановить режим сна

Фото Врач назвала действенный способ восстановить режим сна
Фото Врач назвала действенный способ восстановить режим сна

Freepik, authors: tommaso79

По словам врача Софьи Черкасовой, одна ночь без сна поможет быстро восстановить прежний режим.

Сбитый режим сна можно восстановить не поспав одну ночь. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала врач-сомнолог Софья Черкасова. По ее словам, такой метод подойдет для молодых и здоровых людей.

«Не лечь в пять утра, как человек, например привык, а просто не ложиться, потом провести день, после этого лечь в правильное время и дальше остается только поддержать этот режим», — поделилась сомнолог.

Как отмечает специалист, существует более медленный, но корректный по отношению к организму способ восстановления режима сна. Метод заключается в том, чтобы каждый день вставать на 30 минут или на час раньше того времени, какое было прежде.

«Здесь стоит уделить внимание времени пробуждения, а не засыпания, потому что мы можем встать по будильнику, а заснуть по заказу, когда не хочется спать, не можем», — добавила Черкасова.

Напомним, сомнолог Лебедева развеяла миф о необходимости ложиться спать до полуночи.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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врач
бессонница
сон
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