Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Закупку поездов для метро Новосибирска обсудят в правительстве области

Фото Закупку поездов для метро Новосибирска обсудят в правительстве области
Фото Закупку поездов для метро Новосибирска обсудят в правительстве области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Для обновления парка поездов в метро Новосибирска потребуется особое бюджетное решение.

Новосибирскому метрополитену не хватает средств на обновление парка вагонов, а в бюджете города на 2023-2025 годы деньги на эти цели не заложены. Что делать с устаревающими вагонами, рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции "Час прессы" 2 февраля.

Глава города уточнил, что заработка Новосибирского метрополитена до сих пор хватало на его самообеспечение — несмотря на то, что цены за проезд в метро самые низкие по России.

«Раньше это решалось за счет эффективной экономики. Новосибирцы любят пользоваться метрополитеном. Но здесь потребуются и бюджетные решения, экономика муниципального предприятия не сможет решить эту проблему. Мы обсуждаем сейчас этот вопрос с правительство НСО, тут потребуется специальное решение», — объяснил Анатолий Локоть.

Таким образом, бюджет на обновление и реставрацию старых вагонов, а также на покупку новых стоит ожидать из областного бюджета.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэр Новосибирска поручил проверить скользкий вход в метро на Ленина.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14963
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика
11367
СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске
9927
Волонтёры в Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО
8921
В Новосибирске найденный мертвым студент Малков оставил предсмертную записку
8108
Роспотребнадзор опроверг принудительную вакцинацию от кори в Новосибирской области
7666
Опубликованы 14 фото погибших в январе военнослужащих из Новосибирской области
7485
В Новосибирск прибыла колонна автобусов с военнослужащими из зоны СВО