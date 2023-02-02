Закупку поездов для метро Новосибирска обсудят в правительстве области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Для обновления парка поездов в метро Новосибирска потребуется особое бюджетное решение.

Новосибирскому метрополитену не хватает средств на обновление парка вагонов, а в бюджете города на 2023-2025 годы деньги на эти цели не заложены. Что делать с устаревающими вагонами, рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции "Час прессы" 2 февраля.

Глава города уточнил, что заработка Новосибирского метрополитена до сих пор хватало на его самообеспечение — несмотря на то, что цены за проезд в метро самые низкие по России.

«Раньше это решалось за счет эффективной экономики. Новосибирцы любят пользоваться метрополитеном. Но здесь потребуются и бюджетные решения, экономика муниципального предприятия не сможет решить эту проблему. Мы обсуждаем сейчас этот вопрос с правительство НСО, тут потребуется специальное решение», — объяснил Анатолий Локоть.

Таким образом, бюджет на обновление и реставрацию старых вагонов, а также на покупку новых стоит ожидать из областного бюджета.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэр Новосибирска поручил проверить скользкий вход в метро на Ленина.