Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Житель Новосибирска лишился NIssan Almera из-за долга в 349 тысяч

Фото Житель Новосибирска лишился NIssan Almera из-за долга в 349 тысяч
Фото Житель Новосибирска лишился NIssan Almera из-за долга в 349 тысяч

Фото: ФССП

В Новосибирске у местного жителя изъяли автомобиль из-за непогашенной задолженности.

В Новосибирске у 22-летнего местного жителя изъяли японский автомобиль Nissan Almera из-за неоплаченного долга в 349 тысяч перед заёмщиком. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области. Должник взял деньги под залог своей машины.

«При этом в ходе проверки факта передвижения автомобиля должника по городу установлено, что автомобиль постоянно передвигается по микрорайону Пашино. В ходе совместного мероприятия судебного пристава, осуществляющего розыск, и взыскателя удалось установить точное место нахождения автомобиля», — сообщил врио начальника отделения Максим Алмаев.

В УФССП уточнили, что автомобиль сейчас на ответственном хранении у взыскателя. Приставы готовят документы для передачи машины на аукционные торги. В ведомстве также сообщили, что если должник сумеет договориться со взыскателем, чтобы тот отозвал исполнительный лист, то сможет вернуть автомобиль.

Напомним, ранее в Новосибирской области приставы взыскали 178 тысяч рублей с неплательщика алиментов.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

15058
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика
11453
СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске
10013
Волонтёры в Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО
9035
В Новосибирске найденный мертвым студент Малков оставил предсмертную записку
8150
Опубликованы 14 фото погибших в январе военнослужащих из Новосибирской области
8142
Роспотребнадзор опроверг принудительную вакцинацию от кори в Новосибирской области
7527
В Новосибирск прибыла колонна автобусов с военнослужащими из зоны СВО