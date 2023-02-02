Житель Новосибирска лишился NIssan Almera из-за долга в 349 тысяч

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В Новосибирске у местного жителя изъяли автомобиль из-за непогашенной задолженности.

В Новосибирске у 22-летнего местного жителя изъяли японский автомобиль Nissan Almera из-за неоплаченного долга в 349 тысяч перед заёмщиком. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области. Должник взял деньги под залог своей машины.

«При этом в ходе проверки факта передвижения автомобиля должника по городу установлено, что автомобиль постоянно передвигается по микрорайону Пашино. В ходе совместного мероприятия судебного пристава, осуществляющего розыск, и взыскателя удалось установить точное место нахождения автомобиля», — сообщил врио начальника отделения Максим Алмаев.

В УФССП уточнили, что автомобиль сейчас на ответственном хранении у взыскателя. Приставы готовят документы для передачи машины на аукционные торги. В ведомстве также сообщили, что если должник сумеет договориться со взыскателем, чтобы тот отозвал исполнительный лист, то сможет вернуть автомобиль.

Напомним, ранее в Новосибирской области приставы взыскали 178 тысяч рублей с неплательщика алиментов.