Жители Новосибирса обратились к Бастрыкину по поводу сохранения мемориала воинской памяти

Фото: пресс-служба СКР

Жители Новосибирска выразили опасение, что в городе не будут сохранять мемориалы.

К председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратились жители Новосибирской области. Они поблагодарили за содействие в восстановлении мемориала памяти воинов 85-й мотострелковой Ленинградско-Павловской Краснознаменной дивизии и выразили опасение, что другие объекты не будут так же сохранены. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Ранее после обращения жительницы Новосибирска органы СКР приняли меры, которые привели к восстановлению памятника на территории военного городка в Октябрьском районе города.

Бастрыкин поручил подготовить материалы для обращения в Минобороны России о возможности создания военно-патриотического парка Патриот.

Ранее глава СКР поручил возбудить уголовное дело из-за нелегальных АЗС в Новосибирске. Это уже шестой год, когда в столице Сибири не могут разобраться с передвижными заправками.