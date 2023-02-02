Жители Новосибирска проголосовали за вариант «Парк Арена» для названия парка у нового ЛДС

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирцам выпала возможность выбрать название парка у нового ледового дворца спорта, лидирующим стал вариант «Парк Арена».

Большая часть жителей Новосибирска проголосовала за название для парка у нового строящегося ЛДС, лидирующим вариантом стала «Парк Арена». Показывают данные опроса на сайте Госуслуг.

В опросе на название нового парка был один вариант «Пакрк Арена», однако, если название не устраивает, горожане могли проголосовать против или выбрать вариант «затрудняюсь ответить».

Участие в опросе приняли только авторизованные на Госуслугах пользователи.

По результатам опроса вариант «Арена» одобрили больше 80% новосибирцев.

В этом году, парк возле нового ЛДС стал одной из основных праздничных точек Новогодней столицы России.

Ранее Сиб.фм писал о том, что на новом ЛДС готовят ледовое поле.