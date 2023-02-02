Жительница Новосибирской области пообещала похудеть на 12 кг за неделю

Жительница Новосибирской области намерена сбросить за неделю 12 килограммов.

Жительница города Бердска из Новосибирской области пообещала за неделю похудеть на 12 килограммов. Об этом женщина сообщила в паблике «Подслушано Бердск» в «ВК».

По словам женщины, она себя «запустила», отметив, что у нее имеются проблемы с алкоголем.

«Короче, я жирная корова, и сама себя запустила. 82 кг, ем как не в себя, пью как за себя и за соседа непьющего», — признается жительница Бердска.

Однако женщина не отчаивается, настойчиво решая взять себя в руки.

«Но, поставила себе цель скинуть 12 кг к следующей пятнице, ну край к воскресенью», — рассказывает целеустремленная жительница Новосибирской области.

Откровения бердчанки вызвали в комментариях бурное обсуждение. Некоторые подписчики уверяют, что за неделю такое количество килограммов женщина сбросить не успеет, даже сидя на воде и слабительном.

В конце недели героиня пообещала поделиться результатом, «отписавшись» перед подписчиками паблика.

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