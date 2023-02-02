Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Жительница Новосибирской области пообещала похудеть на 12 кг за неделю

Фото Жительница Новосибирской области пообещала похудеть на 12 кг за неделю
Фото Жительница Новосибирской области пообещала похудеть на 12 кг за неделю

Жительница Новосибирской области намерена сбросить за неделю 12 килограммов.

Жительница города Бердска из Новосибирской области пообещала за неделю похудеть на 12 килограммов. Об этом женщина сообщила в паблике «Подслушано Бердск» в «ВК».

По словам женщины, она себя «запустила», отметив, что у нее имеются проблемы с алкоголем.

«Короче, я жирная корова, и сама себя запустила. 82 кг, ем как не в себя, пью как за себя и за соседа непьющего», — признается жительница Бердска.

Однако женщина не отчаивается, настойчиво решая взять себя в руки.

«Но, поставила себе цель скинуть 12 кг к следующей пятнице, ну край к воскресенью», — рассказывает целеустремленная жительница Новосибирской области.

Откровения бердчанки вызвали в комментариях бурное обсуждение. Некоторые подписчики уверяют, что за неделю такое количество килограммов женщина сбросить не успеет, даже сидя на воде и слабительном.

В конце недели героиня пообещала поделиться результатом, «отписавшись» перед подписчиками паблика.

Ранее Сиб.фм рассказывал о многодетной матери, которая ищет любовника из-за отсутствия секса с мужем.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Мария Токарева
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

15058
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика
11453
СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске
10013
Волонтёры в Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО
9035
В Новосибирске найденный мертвым студент Малков оставил предсмертную записку
8150
Опубликованы 14 фото погибших в январе военнослужащих из Новосибирской области
8142
Роспотребнадзор опроверг принудительную вакцинацию от кори в Новосибирской области
7527
В Новосибирск прибыла колонна автобусов с военнослужащими из зоны СВО