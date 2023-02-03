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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за аварийного дома в Новосибирске

Фото Бастрыкин поручил возбудить дело из-за аварийного дома в Новосибирске
Фото Бастрыкин поручил возбудить дело из-за аварийного дома в Новосибирске

Фото: СКР

Глава СКР поручил возбудить уголовное дело из-за аварийного дома в центре Новосибирска, в котором продолжают жить люди.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за проживания новосибирцев в аварийном доме на улице Калинина. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дом построили в 1959 году на улице Калинина, а в 1993 году дом признали аварийным с износом более 70 %. В ведомстве уточнили, что ещё 15 лет назад городская администрация выделила деньги на капитальный ремонт здания, определила подрядчика и обозначила срок завершения работ — 2008 год.

«Однако работы так и не начались. Жильцы, в том числе инвалиды и пожилые люди, вынуждены проживать в здании, которое разрушается. Управляющие компании отказываются осуществлять управление домом. Неоднократные жалобы в местную администрацию результатов не принесли», — сообщили в СКР.

Новосибирские следователи проводят проверку. Центральный аппарат ведомства взял ситуацию на контроль.

Напомним, сегодня глава СКР Бастрыкин поручил проверить расселение аварийного общежития на Семьи Шамшиных в Новосибирске.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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