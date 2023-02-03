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общество

Депутат Ленобласти Журова высказалась о допуске российских спортсменов к Олимпиаде

Фото Депутат Ленобласти Журова высказалась о допуске российских спортсменов к Олимпиаде
Фото Депутат Ленобласти Журова высказалась о допуске российских спортсменов к Олимпиаде

Фото с официального сайта ОКР

По мнению депутата Госдумы Ленобласти Светланы Журовой, если российских спортсменов примут на соревнования в нейтральном статусе, то им выставят целый список условий.

Депутат Госдумы Ленинградской области Светлана Журова высказалась о допуске российских спортсменов к следующей Олимпиаде. По ее мнению, никакого «потепления» пока к российским спортсменам нет. А если их и примут на соревнования, то только при соблюдении целого списка условий, пишет Online47.

«Если нас примут на соревнования в нейтральном статусе, то выставят целый список условий. По большому счёту, наших спортсменов могут даже заставить перед лицом всей мировой общественности публично отречься от страны», — считает депутат.

В свою очередь западные спортсмены заявили, что хотят соревноваться с сильнейшими спортсменами мира, поэтому им важно видеть россиян на турнире. Однако Журова предполагает, что атлеты из США лукавят.

Напомним, глава МОК раскритиковал тренерский штаб российских фигуристов за холодное отношение к спортсменам.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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