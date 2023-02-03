Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Конструкторы из Новосибирска разработали дрон для уничтожения танков Leopard

Фото Конструкторы из Новосибирска разработали дрон для уничтожения танков Leopard
Фото Конструкторы из Новосибирска разработали дрон для уничтожения танков Leopard

Фото: предоставлено Андреем Братеньковым

Новосибирские конструкторы разработали дрон для уничтожения танков Leopard.

Специалисты из новосибирского конструкторского бюро «Спектр» создали прототип барражирующего боеприпаса, способного уничтожить бронированную технику. Об этом сообщает "BFM — Новосибирск" со ссылкой на исполнительного директора компании Андрея Братенькова.

Также в бюро утверждают, что подобный дрон может справиться с немецким танком Leopard.

«Мы создали барражирующий боеприпас «Антитанк», который может уничтожить такой танк. Он поражает технику с толщиной брони более 100 мм. Буквально через три дня первые полетные испытания», — уточнил Братеньков.

Андрей Братеньков отметил, что прототип боевого дрона бюро разработало на свои деньги.Создание прототипа обошлось в 2,5 млн рублей. Ещё столько же нужно для изготовления серийного образца.

«За 5 млн сделать оружие, которое уничтожит вражеский танк стоимостью 0,5 млрд рублей – мне кажется, убедительная арифметика», — считает директор бюро.

По словам Андрея Братенькова, при наличии поддержки запустить массовое производство «Антитанка» можно через две недели.

Ранее Сиб.фм писал об инженерах из Новосибирска, которые разработали подводный дрон для погружения на 100 метров.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Мария Токарева
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10311
Волонтёры в Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО
9362
В Новосибирске найденный мертвым студент Малков оставил предсмертную записку
9179
Опубликованы 14 фото погибших в январе военнослужащих из Новосибирской области
8263
Роспотребнадзор опроверг принудительную вакцинацию от кори в Новосибирской области
7701
В Новосибирск прибыла колонна автобусов с военнослужащими из зоны СВО
6424
В эти дни не прикасайтесь к волосам: календарь стрижек на февраль 2023 года
6235
В Новосибирске перекрыли улицу Ватутина, чтобы вытянуть застрявший бензовоз