Конструкторы из Новосибирска разработали дрон для уничтожения танков Leopard

Фото: предоставлено Андреем Братеньковым

Новосибирские конструкторы разработали дрон для уничтожения танков Leopard.

Специалисты из новосибирского конструкторского бюро «Спектр» создали прототип барражирующего боеприпаса, способного уничтожить бронированную технику. Об этом сообщает "BFM — Новосибирск" со ссылкой на исполнительного директора компании Андрея Братенькова.

Также в бюро утверждают, что подобный дрон может справиться с немецким танком Leopard.

«Мы создали барражирующий боеприпас «Антитанк», который может уничтожить такой танк. Он поражает технику с толщиной брони более 100 мм. Буквально через три дня первые полетные испытания», — уточнил Братеньков.

Андрей Братеньков отметил, что прототип боевого дрона бюро разработало на свои деньги.Создание прототипа обошлось в 2,5 млн рублей. Ещё столько же нужно для изготовления серийного образца.

«За 5 млн сделать оружие, которое уничтожит вражеский танк стоимостью 0,5 млрд рублей – мне кажется, убедительная арифметика», — считает директор бюро.

По словам Андрея Братенькова, при наличии поддержки запустить массовое производство «Антитанка» можно через две недели.

Ранее Сиб.фм писал об инженерах из Новосибирска, которые разработали подводный дрон для погружения на 100 метров.