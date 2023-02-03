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Названа личность мужчины с автоматом у детского сада в Новосибирске

Фото Названа личность мужчины с автоматом у детского сада в Новосибирске
Фото Названа личность мужчины с автоматом у детского сада в Новосибирске

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

Вооруженный мужчина возле детского сада в Новосибирске оказался охранником ГБР.

Мужчина, которого заметили очевидцы на территории жилмассива "Европейский берег" с автоматом на спине, оказался охранником ГБР. Об журналисту Сиб.фм сообщили в охране микрорайона.

"Это наш человек. Все нормально", — пояснили в ГБР.

Оказалось, что охранник приехал на вызов к дому номер 114. Житель жилмассива сообщил в ГБР, что его якобы кто-то преследует.

"К мужчине приехали на вызов и сопроводили до дома. Версия о преследовании не подтвердилась", — отметили в группе реагирования.

Сам охранник имеет 6 разряд, поэтому ему разрешено носить огнестрельное оружие, в том числе автомат Калашникова.

Как ранее писал Сиб.фм, в Октябрьском районе Новосибирска заметили мужчину с предметом, похожим на автомат Калашникова.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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