Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Новосибирский Минздрав объяснил заболеваемость туберкулезом наследием заключенных

Фото Новосибирский Минздрав объяснил заболеваемость туберкулезом наследием заключенных
Фото Новосибирский Минздрав объяснил заболеваемость туберкулезом наследием заключенных

Фото: Минздрав НСО

Глава новосибирского Минздрава объяснил заболеваемость туберкулезом наследием каторжан.

Глава новосибирского Минздрава Константин Хальзов рассказал, что одна из причин высокого показателя заболеваемости туберкулезом в Новосибирской области является наследием каторжан. Его объяснение приводит "РБК-Новосибирск".

Как отметил Хальзов, в Сибирь ссылали каторжан, а затем заключенных, среди которых распространение туберкулеза было достаточно высоким.

Кроме этого, сибирский климат относится к неблагоприятному и особо неблагоприятному типу (III и IV тип).

Глава новосибирского Минздрава объяснил, что климат влияет не только на здоровье человека, но и на жизнестойкость микроорганизмов, которые умеют наращивать способность вызывать болезнь и адаптироваться к условиям.

Как ранее писал Сиб.фм, министр здравоохранения Новосибирской области Хальзов задекларировал мотоцикл Harley-Davidson.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10419
Волонтёры в Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО
9492
В Новосибирске найденный мертвым студент Малков оставил предсмертную записку
9369
Опубликованы 14 фото погибших в январе военнослужащих из Новосибирской области
8317
Роспотребнадзор опроверг принудительную вакцинацию от кори в Новосибирской области
7771
В Новосибирск прибыла колонна автобусов с военнослужащими из зоны СВО
7025
В эти дни не прикасайтесь к волосам: календарь стрижек на февраль 2023 года
6594
Новосибирск попал в топ-3 самых загрязнённых городов России