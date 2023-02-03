Новосибирский Минздрав объяснил заболеваемость туберкулезом наследием заключенных

Фото: Минздрав НСО
Глава новосибирского Минздрава объяснил заболеваемость туберкулезом наследием каторжан.
Глава новосибирского Минздрава Константин Хальзов рассказал, что одна из причин высокого показателя заболеваемости туберкулезом в Новосибирской области является наследием каторжан. Его объяснение приводит "РБК-Новосибирск".
Как отметил Хальзов, в Сибирь ссылали каторжан, а затем заключенных, среди которых распространение туберкулеза было достаточно высоким.
Кроме этого, сибирский климат относится к неблагоприятному и особо неблагоприятному типу (III и IV тип).
Глава новосибирского Минздрава объяснил, что климат влияет не только на здоровье человека, но и на жизнестойкость микроорганизмов, которые умеют наращивать способность вызывать болезнь и адаптироваться к условиям.
Как ранее писал Сиб.фм, министр здравоохранения Новосибирской области Хальзов задекларировал мотоцикл Harley-Davidson.
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