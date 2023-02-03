Новосибирский Минздрав объяснил заболеваемость туберкулезом наследием заключенных

Фото: Минздрав НСО

Глава новосибирского Минздрава объяснил заболеваемость туберкулезом наследием каторжан.

Глава новосибирского Минздрава Константин Хальзов рассказал, что одна из причин высокого показателя заболеваемости туберкулезом в Новосибирской области является наследием каторжан. Его объяснение приводит "РБК-Новосибирск".

Как отметил Хальзов, в Сибирь ссылали каторжан, а затем заключенных, среди которых распространение туберкулеза было достаточно высоким.

Кроме этого, сибирский климат относится к неблагоприятному и особо неблагоприятному типу (III и IV тип).

Глава новосибирского Минздрава объяснил, что климат влияет не только на здоровье человека, но и на жизнестойкость микроорганизмов, которые умеют наращивать способность вызывать болезнь и адаптироваться к условиям.

Как ранее писал Сиб.фм, министр здравоохранения Новосибирской области Хальзов задекларировал мотоцикл Harley-Davidson.