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Министр здравоохранения Новосибирской области Хальзов задекларировал мотоцикл Harley-Davidson

Фото Министр здравоохранения Новосибирской области Хальзов задекларировал мотоцикл Harley-Davidson
Фото Министр здравоохранения Новосибирской области Хальзов задекларировал мотоцикл Harley-Davidson

Коллаж Сиб.фм: фото Густаво Зырянова и с сайта moto.drom.ru

В декларации министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова есть мотоцикл Harley-Davidson. Министр сельского хозяйства Евгений Лещенко предпочитает российский автопром. Министр транспорта Анатолий Костылевский – без транспорта.

Следует отметить, что, просматривая декларации чиновников за 2021 год, часто натыкаешься Volkswagen и "Лексус". Например, глава региона Андрей Травников предпочитает Volkswagen Tiguan. На "Лексусе" ездит его первый заместитель Владимир Знатков.

Кстати, среди чиновников областной администрации очень много пешеходов. Зарегистрированных автомобилей нет у двух замгубернатора – Юрия Петухова и Ирины Мануйловой, у заслуженного учителя, министра образования Сергея Федорчука.

И, самое интересное, что личного транспорта нет у министра транспорта Новосибирской области Анатолия Костылевского. Кстати, его заместитель Сергей Ставицкий пошёл под суд по делу ТУАД как раз из-за того, что в его распоряжение попал дорогостоящий внедорожник Land Cruiser.

А вот заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства Евгений Лещенко отдаёт предпочтение российскому автопрому – у него автомобиль "Лада Калина 219270".

Выделяется в списке задекларированных транспортных средств министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. У него нет машины, зато есть мотоцикл – и какой марки: Harley-Davidson FLHRC.

Корреспондент Сиб.фм ознакомился с прейскурантом на этот вид транспорта – цены на байк, начиная с 2008 года выпуска, варьируются от 700 тысяч рублей и выше.

Еще больше узнать о том, сколько получают областные чиновники – вы можете из этого материала.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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