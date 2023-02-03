Под Новосибирском дошло до суда дело о подкупе комиссии при закупках для больницы

Фото: Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирской области будут судить директора фирмы, который поставлял медицинские изделия больнице по завышенным ценам.

Директора фирмы ООО «Новомед» будут судить за подкуп членов комиссии по проведению закупок ради завышения цен медицинских товаров. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По данным ведомства, Болотнинская центральная районная больница объявила конкурс на закупку медицинских изделий. В аукционе участвовала компания «Новомед». По данным следствия, руководитель организации передал 880 тысяч рублей члену комиссии, чтобы тот оповестил его о коммерческих предложениях других участников конкурса. Такие действия позволили фирме завысить цены на товар.

Позже руководитель компании повторил схему и передал 225 тысяч рублей другому члену комиссии, вновь победив в аукционе.

Прокурор Болотнинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Новомед». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.200.5 УК РФ (незаконная передача члену комиссии по осуществлению закупок, лицу, осуществляемому приемку поставленных товаров, денег за совершение действий в интересах дающего лица в связи с закупкой товаров для обеспечения государственных нужд, совершенная в крупном размере).

«Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.200.5 УК РФ (незаконная передача члену комиссии по осуществлению закупок, лицу, осуществляемому приемку поставленных товаров, денег за совершение действий в интересах дающего лица в связи с закупкой товаров для обеспечения государственных нужд, совершенная в крупном размере)», — сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело рассмотрит Болотнинский районный суд.

Напомним, ранее в Новосибирске дело 8 организаторов подпольного казино дошло до суда.