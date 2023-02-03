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Под Новосибирском задержали подозреваемую в хищении 4,5 млн экс-сотрудницу «Почты России»

Фото Под Новосибирском задержали подозреваемую в хищении 4,5 млн экс-сотрудницу «Почты России»
Фото Под Новосибирском задержали подозреваемую в хищении 4,5 млн экс-сотрудницу «Почты России»

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирской области спецслужбы задержали бывшую сотрудницу филиала «Почты России» в Магадане.

Бывшую сотрудницу «Почты России», подозреваемую в хищении 4,5 млн рублей из бюджета организации, задержали в Новосибирской области. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Следствие предполагает, что экс-сотрудница «Почты России» совершила преступление во время работы в филиале в Магаданской области. Подозреваемая занимала должность специалиста управления федеральной почтовой связи по региону. Сотрудница имела доступ к электронным платежным поручениям и при помощи фиктивных почтовых переводов сумели вывести 4,5 млн рублей.

На полученные деньги женщина купила жильё в Кольцово Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее главу Роспотребнадзора Кузбасса задержали по подозрению в получении взятки.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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