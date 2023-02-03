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Главу Роспотребнадзора Кузбасса задержали по подозрению в получении взятки

Фото Главу Роспотребнадзора Кузбасса задержали по подозрению в получении взятки
Фото Главу Роспотребнадзора Кузбасса задержали по подозрению в получении взятки

Фото: СКР

Руководитель кузбасского управления Роспотребнадзора поместили в СИЗО по подозрению в получении взятки.

В Кемеровской области задержали руководителя регионального управления Роспотребнадзора Евгения Окса. Об в пятницу, 3 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. Евгений Окс стал подозреваемым в уголовном деле о получении взятки в особо крупном размере.

«Начальник управления Роспотребнадзора по Кемеровской области задержан. Подозревается в ч. 6 ст. 290 УК РФ», — цитирует агентство собеседника.

Местные СМИ также со ссылкой на представителя суда сообщают, что накануне, 2 февраля, прошёл процесс по избранию меры пресечению начальнику санитарного ведомства. По данным изданий, Евгений Окс арестован до 31 марта.

Евгений Окс был назначен на должность руководителя управления Роспотребнадзора в Кемеровской области в 2012 году, сказано на официальном сайте ведомства.

Напомним, ранее обыски прошли у главы Краснозёрского района НСО.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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