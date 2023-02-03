Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Психолог рассказала об этапах проявления застенчивости у детей

Фото Психолог рассказала об этапах проявления застенчивости у детей
Фото Психолог рассказала об этапах проявления застенчивости у детей

Freepik, authors: fizkes

По словам психолога Натальи Наумовой, застенчивость проявляется у детей с малых лет.

Детская застенчивость проходит в несколько этапов и длится до года. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала детский психолог Наталья Наумова. Как отмечает специалист, дети еще в малом возрасте начинают распознавать, где свои, а где чужие.

«В четыре года дети анализируют, у них идет период проявления себя в компании других людей, начинаются взаимоотношения с другими детьми и взрослыми. Далее в подростковом возрасте ребенок опять становится застенчивым», — объяснила психолог.

По словам Наумовой, на всех этапах застенчивости важно поддерживать детей и не критиковать их.

«Детей нужно принимать такими, какие они есть. Им важно получить от родителей базовое принятие. Важно давать ребенку проявить себя в различных направлениях, поискать таланты»,— рекомендует эксперт.

Напомним, психолог разъяснила, почему дети не хотят ходить в школу.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

дети
психолог
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10419
Волонтёры в Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО
9492
В Новосибирске найденный мертвым студент Малков оставил предсмертную записку
9369
Опубликованы 14 фото погибших в январе военнослужащих из Новосибирской области
8317
Роспотребнадзор опроверг принудительную вакцинацию от кори в Новосибирской области
7771
В Новосибирск прибыла колонна автобусов с военнослужащими из зоны СВО
7025
В эти дни не прикасайтесь к волосам: календарь стрижек на февраль 2023 года
6594
Новосибирск попал в топ-3 самых загрязнённых городов России