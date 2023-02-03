Психолог рассказала об этапах проявления застенчивости у детей

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По словам психолога Натальи Наумовой, застенчивость проявляется у детей с малых лет.
Детская застенчивость проходит в несколько этапов и длится до года. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала детский психолог Наталья Наумова. Как отмечает специалист, дети еще в малом возрасте начинают распознавать, где свои, а где чужие.
«В четыре года дети анализируют, у них идет период проявления себя в компании других людей, начинаются взаимоотношения с другими детьми и взрослыми. Далее в подростковом возрасте ребенок опять становится застенчивым», — объяснила психолог.
По словам Наумовой, на всех этапах застенчивости важно поддерживать детей и не критиковать их.
«Детей нужно принимать такими, какие они есть. Им важно получить от родителей базовое принятие. Важно давать ребенку проявить себя в различных направлениях, поискать таланты»,— рекомендует эксперт.
Напомним, психолог разъяснила, почему дети не хотят ходить в школу.
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