Психологи установили, что интернет-флирт помогает избежать измен

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По словам специалистов, после общения с виртуальным собеседником человек не так заинтересован во флирте с реальным человеком.

Психологи из Университета имени Райхмана в Израиле провели исследование с участием 65 пар и установили, что после общения с виртуальным собеседником человек не так заинтересован во флирте с реальным человеком, пишет RuNews24.ru.

Участникам исследования было предложено пообщаться с виртуальным собеседником, который либо флиртовал с ними, либо вел себя нейтрально. После чего испытуемые начинали общаться с реальным человеком. В результате удалось выяснить, что те люди, с которыми флиртовал виртуальный собеседник, не настроены на флирт с реальным человеком.

А благодаря второму эксперименту, удалось узнать, как виртуальный флирт сказывается на отношениях партнеров. Выяснилось, что те партнеры, которые флиртовали с человеком из виртуальной реальности, больше желали своего настоящего партнера и не были заинтересованы в связи с другими людьми. Кроме того, они были более открыты для решения общих проблем.

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