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общество

Психологи установили, что интернет-флирт помогает избежать измен

Фото Психологи установили, что интернет-флирт помогает избежать измен
Фото Психологи установили, что интернет-флирт помогает избежать измен

Freepik, authors: Tero Vesalainen

По словам специалистов, после общения с виртуальным собеседником человек не так заинтересован во флирте с реальным человеком.

Психологи из Университета имени Райхмана в Израиле провели исследование с участием 65 пар и установили, что после общения с виртуальным собеседником человек не так заинтересован во флирте с реальным человеком, пишет RuNews24.ru.

Участникам исследования было предложено пообщаться с виртуальным собеседником, который либо флиртовал с ними, либо вел себя нейтрально. После чего испытуемые начинали общаться с реальным человеком. В результате удалось выяснить, что те люди, с которыми флиртовал виртуальный собеседник, не настроены на флирт с реальным человеком.

А благодаря второму эксперименту, удалось узнать, как виртуальный флирт сказывается на отношениях партнеров. Выяснилось, что те партнеры, которые флиртовали с человеком из виртуальной реальности, больше желали своего настоящего партнера и не были заинтересованы в связи с другими людьми. Кроме того, они были более открыты для решения общих проблем.

Напомним, ученые выяснили, как воздержание от просмотра порнофильмов влияет на организм.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

психолог
исследование
виртуальная реальность
измена
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