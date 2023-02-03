Синоптики представили точный прогноз погоды на февраль 2023 года

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске опубликован точный прогноз погоды на февраль 2023 года.

Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на февраль 2023 года в Новосибирске. В отличие от предыдущих прогнозах, учитывающих среднюю погоду за последние 10 лет, этот основан на текущем движении воздушных масс.

Февраль 2023 года в Новосибирске ожидается более тёплым и снежным, чем в предыдущие годы. Средняя температура воздуха составит -13..-15 градусов — это на 1 градус больше, чем обычно.

Первые 10 дней ночью по области будет температура -21..-26 градусов, местами до -30. Днем температура поднимется до -16..-21. После 11 декабря начнётся потепление до -5..-10 градусов к концу месяца. Ночные морозы при этом местами будут сохраняться, вплоть до -30 градусов к началу марта.

Таких обильных снегопадов, как в январе, не ожидается, но по востоку Новосибирской области за месяц выпадет 9-24 мм осадков. Снегопады ожидаются во второй неделе месяца, а также часто снег начнёт идти после 15 февраля. Это означает повышенную нагрузку для дорожных служб и регулярные пробки на дорогах города.