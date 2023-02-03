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Синоптики представили точный прогноз погоды на февраль 2023 года

Фото Синоптики представили точный прогноз погоды на февраль 2023 года
Фото Синоптики представили точный прогноз погоды на февраль 2023 года

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске опубликован точный прогноз погоды на февраль 2023 года.

Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на февраль 2023 года в Новосибирске. В отличие от предыдущих прогнозах, учитывающих среднюю погоду за последние 10 лет, этот основан на текущем движении воздушных масс.

Февраль 2023 года в Новосибирске ожидается более тёплым и снежным, чем в предыдущие годы. Средняя температура воздуха составит -13..-15 градусов — это на 1 градус больше, чем обычно.

Первые 10 дней ночью по области будет температура -21..-26 градусов, местами до -30. Днем температура поднимется до -16..-21. После 11 декабря начнётся потепление до -5..-10 градусов к концу месяца. Ночные морозы при этом местами будут сохраняться, вплоть до -30 градусов к началу марта.

Таких обильных снегопадов, как в январе, не ожидается, но по востоку Новосибирской области за месяц выпадет 9-24 мм осадков. Снегопады ожидаются во второй неделе месяца, а также часто снег начнёт идти после 15 февраля. Это означает повышенную нагрузку для дорожных служб и регулярные пробки на дорогах города.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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