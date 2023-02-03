Утром 3 февраля в Новосибирске образовались 8-балльные пробки

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Пробки в Новосибирске сковали магистральные улицы в нескольких районах.

Утром в пятницу, 3 февраля, в Новосибирске образовались пробки. В отличие от прошлых 10 дней, напряженная дорожная ситуация теперь и в Центральном районе — но гораздо больше страдают подъезды к центру.

На правом берегу крайне затруднено движение по Мочищенскому шоссе и Красному проспекту до площади Ленина, на участках Учительской, Богдана Хмельницкого, Кропоткина, Ипподромской, Октябрьской магистрали, проспекта Дзержинского, Кошурникова, Гусинобродского шоссе, Никитина, Кирова и Большевистской. Парализовано движение по Октябрьскому мосту в сторону правого берега.

На левом берегу затруднено движение у площади Труда — на Станционной, Широкой, Станиславского, Ватутина. Пробки на Троллейной, Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Бронной, Советском шоссе.

Бугринский и Димитровский мосты, а также все съезды с них свободны для передвижения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что утренняя пробка на Большевистской в Новосибирске 31 января не исчезла к середине дня.