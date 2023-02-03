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недвижимость

Средняя цена квадратного метра в новостройках Новосибирска снизилась на 1,3%

Фото Средняя цена квадратного метра в новостройках Новосибирска снизилась на 1,3%
Фото Средняя цена квадратного метра в новостройках Новосибирска снизилась на 1,3%

Фото: Максим Николаев

По итогам января стоимость одного квадратного метра в Новосибирске снизилась на 1,3%.

Средняя цена предложения квадратного метра в новостройках Новосибирска в январе 2023 года снизилась на 1,3% и составила 114 тысяч рублей. Цена реальных скидок в сегментах массового спроса доходила до 7%. Об этом сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

«На рынке новостроек пока ещё работает механизм снижения ежемесячных ипотечных платежей путем субсидирования ипотеки за счёт искусственного повышение цен. В этом случае застройщики предлагают покупателям разные алгоритмы расчёта ипотечного платежа. После всплеска спроса в декабре, вызванного ухудшением условий льготной ипотеки, январь удивил застройщиков уверенным спросом на новостройки. Большая часть компаний продлила действие всех предновогодних акций и скидок, но в демпинге никто замечен не был», — утончил эксперт.

По данным Николаева, число сданных домов, где можно купить квартиру напрямую от застройщика по льготной ипотеке, увеличилось на 14%. Спрос в этом сегменте сейчас превышает предложение, добавил он.

«Застройщики скорректировали цены в 75% лотов. Число новостроек, в которых цена квадратного метра снизилась больше чем на 2 тысячи рублей, составило 24%», — уточнил аналитик.

В частности, цены снизились в Кировском, Калининском, Ленинском, Первомайском и Центральном районах Новосибирска.

Напомним, в Новосибирске на 64% выросло число ипотечных кредитов на новостройки.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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