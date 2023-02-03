В Новосибирской области названа самая популярная вакансия

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Удаленная занятость стала популярной в Новосибирской области.

В Новосибирской области удаленная занятость пользуется высоким спросом. За январь 2023 года было активно 1,2 тысяч таких вакансий. Об этом рассказала служба исследований hh.ru

За этот же период дистанционную работу искали 17,5 тысяч человек. На каждую вакансию приходится 14 потенциальных кандидатов.

Одна из популярных вакансий «сотрудник поддержки поиска Яндекса», на втором месте по числу откликов – вакансия «Junior Frontend-разработчик» , на третьем – «оператор по набору текста, удаленно».

Как ранее писал Сиб.фм, аналитики рынка труда назвали самые высокооплачиваемые вакансии за январь 2023 года в Новосибирске.