Терапевт назвала главное отличие мигрени от головной боли

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По словам терапевта Анастасии Московченко, мигрень отличается от обычной головной боли многодневными приступами и светобоязнью.

Отличие приступов мигрени от обычной головной боли заключается в их продолжительности. Как правило, мигрень длится до нескольких суток, а также сопровождается светобоязнью, тошнотой, рвотой и спутанностью сознания. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал врач-терапевт Анастасия Московченко. По словам врача, боли при мигрени усиливают любые внешние раздражители.

«При мигрени головная боль очень выраженная, интенсивная, может отдавать в глаз, глазницу, в ухо. Приступы продолжаются от нескольких часов, до нескольких суток. Диагностировать мигрень и назначать препараты может только невролог», — поделилась специалист.

Напомним, терапевт назвал сигналы организма, которые нельзя игнорировать.