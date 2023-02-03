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общество

Тюменец получил штраф за попытку спрятать деньги под коврик в автомобиле ДПС

Фото Тюменец получил штраф за попытку спрятать деньги под коврик в автомобиле ДПС
Фото Тюменец получил штраф за попытку спрятать деньги под коврик в автомобиле ДПС

Freepik, authors: z1b

Жителя Тюмени оштрафовали на 30 тысяч рублей за попытку дать взять сотруднику ДПС. Мужчина хотел спрятать под коврик в полицейском автомобиле 11 тысяч рублей.

Суд Тюмени вынес приговор в отношении 34-летнего Виктора Бетехина, которого обвинили в попытке дать взятку сотруднику ДПС. Мужчина пытался спрятать под коврик в служебном автомобиле 11 тысяч рублей, пишет МегаТюмень.

В ноябре прошлого года, обвиняемого остановили сотрудники автоинспекции за грязные и нечитаемые номера. Мужчина, опасаясь штрафа, предложил сотруднику ДПС взятку за бездействие в размере 11 тысяч рублей, но тот отказался.

Однако Бетехин не растерялся и положил деньги под коврик переднего пассажирского сидения. Автоинспектор заметил это и остановил мужчину.

В зале суда тюменец полностью признал свою вину. Нарушителя оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Напомним, жителя Новосибирска оштрафовали за нацистскую символику в соцсетях.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

взятка
ДПС
штраф
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