В Новосибирск из ДНР вернулись 24 судебных пристава

Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Новосибирской области

Два десятка новосибирских судебных приставов несколько месяцев служили в ДНР.

Из Донецкой народной республики вернулись 24 сотрудника ГУФССП России по Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Уверен, что благодаря вашей проделанной работе в короткие сроки завершатся процессы объединения новых территорий в общероссийскую судебную систему», — прокомментировал возвращение домой приставов руководитель ведомства Сергей Неведомский.

В Главном управлении ФССП России по Новосибирской области торжественно встретили сотрудников. Приставы несколько месяцев обеспечивали порядок деятельности судов и спецназа на территории ДНР.

Сотрудников приставят к ведомственным наградам.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске приставы обязали мать вселить дочь в квартиру.