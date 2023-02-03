В Новосибирск из ДНР вернулись 24 судебных пристава

Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Новосибирской области
Два десятка новосибирских судебных приставов несколько месяцев служили в ДНР.
Из Донецкой народной республики вернулись 24 сотрудника ГУФССП России по Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Уверен, что благодаря вашей проделанной работе в короткие сроки завершатся процессы объединения новых территорий в общероссийскую судебную систему», — прокомментировал возвращение домой приставов руководитель ведомства Сергей Неведомский.
В Главном управлении ФССП России по Новосибирской области торжественно встретили сотрудников. Приставы несколько месяцев обеспечивали порядок деятельности судов и спецназа на территории ДНР.
Сотрудников приставят к ведомственным наградам.
Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске приставы обязали мать вселить дочь в квартиру.
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