В Новосибирске приставы обязали мать вселить дочь в квартиру

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Мать жительницы Новосибирска задолжала 250 тысяч рублей и не впускала дочь в квартиру.

В Новосибирске дочь должницы сумела заселиться в квартиру, где она прописана, только после вмешательства приставов. Об этом сообщили в УФССП по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что сибирячка не проживала в квартире Советского района с 2007 года, однако была там прописана. У собственников жилья была непогашенная задолженность в 250 тысяч рублей, которую разделили солидарно на всех зарегистрированных в квартире. Оплатила только 29-летняя дочь должницы, однако мать все равно отказывалась её заселять.



В результате женщина получила предупреждение от УФССП, что замки в квартиру могут взломать, если она откажется исполнять требования.



«Должница, то есть мать взыскателя, препятствовала проживанию дочери в квартире. После того, как судебный пристав предупредил о вскрытии замков, женщина открыла замок и передала ключи дочери. Поскольку судебное решение 49-летняя должница не исполняла добровольно, пристав исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей», — рассказали в УФССП.



Напомним, ранее житель Новосибирска лишился NIssan Almera из-за долга в 349 тысяч.