В Новосибирске 39-летняя женщина родила десятого ребенка

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

39-летняя жительница Новосибирска стала матерью в 10 раз.

В пятницу, 3 февраля, у многодетной семьи из Новосибирска на свет появился 10 ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Клинического госпиталя «АВИЦЕННА».

Супруги из Новосибирска стали родителями 4 мальчиков и теперь уже 6 девочек. Старшему ребенку скоро исполнится 16 лет.

В клинике отметили, что сейчас 39-летняя мама и малышка чувствуют себя хорошо. Торжественная выписка многодетной сибирячки состоится 6 февраля.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске мать четверых детей Марина Стеклова стала матерью в пятый раз. Роды прошли в стенах Новосибирского городского клинического перинатального центра.

«Здесь мамой стала сразу четверым малышам. Здесь скрюченная по стенке в реанимацию ползла, чтобы хоть одним глазком увидеть детей. Здесь жизнь моя изменилась раз и навсегда. Мои "никогда" и "ни за что" скоро превратятся в пятую жизнь. Пусть эта новая жизнь маленького человечка будет счастливой», — написала женщина

Напомним, в 2023 году в Новосибирской области новорожденных начали тестировать на наличие 36 наследственных заболеваний.