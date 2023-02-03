Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске пройдет суточный марафон по заплыву в ледяной воде

Фото В Новосибирске пройдет суточный марафон по заплыву в ледяной воде
Фото В Новосибирске пройдет суточный марафон по заплыву в ледяной воде

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

На суточный марафон в Новосибирске зарегистрировалось 59 "моржей".

В Новосибирске с 4 по 5 февраля пройдет суточный марафон в ледяной воде, который посвящен памяти Алексея Моисеева — основателя движения "ОтморозкиН".

Мероприятие начнется с 10:30 4 февраля на Озере Юга.

После старта перед участниками выступит вокальный ансамбль "Импульс".

Как рассказала руководитель клуба "ОтморозкиН" Наталья Моисеева, на заплыв уже зарегистрировалось 59 человек. Все они разделятся на команды. Победит тот, кто продержится в воде дольше остальных. Судить участников будут члены Федераций и клубов зимнего плавания.

"Команде выделяется 2-3 часа. Кто больше будет проплывать, тот победит", — объяснила Моисеева.

На мероприятии будет дежурить ФКУ «Центр ГИМС МЧС России» и врач. Ожидаемая температуры воды +1, воздуха — 14, — 20 градусов.

Со слов организаторов, "моржей" ждет трехразовое питание, а также чай и сладости. Погреться можно будет в двух банях. Употребление алкоголя запрещено.

Как ранее писал Сиб.фм, любители экстремального плавания из Новосибирска удачно выступили на отборе к чемпионату мира.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10370
Волонтёры в Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО
9433
В Новосибирске найденный мертвым студент Малков оставил предсмертную записку
9287
Опубликованы 14 фото погибших в январе военнослужащих из Новосибирской области
8291
Роспотребнадзор опроверг принудительную вакцинацию от кори в Новосибирской области
7741
В Новосибирск прибыла колонна автобусов с военнослужащими из зоны СВО
6746
В эти дни не прикасайтесь к волосам: календарь стрижек на февраль 2023 года
6473
Новосибирск попал в топ-3 самых загрязнённых городов России