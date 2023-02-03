В Новосибирске пройдет суточный марафон по заплыву в ледяной воде

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

На суточный марафон в Новосибирске зарегистрировалось 59 "моржей".

В Новосибирске с 4 по 5 февраля пройдет суточный марафон в ледяной воде, который посвящен памяти Алексея Моисеева — основателя движения "ОтморозкиН".

Мероприятие начнется с 10:30 4 февраля на Озере Юга.

После старта перед участниками выступит вокальный ансамбль "Импульс".

Как рассказала руководитель клуба "ОтморозкиН" Наталья Моисеева, на заплыв уже зарегистрировалось 59 человек. Все они разделятся на команды. Победит тот, кто продержится в воде дольше остальных. Судить участников будут члены Федераций и клубов зимнего плавания.

"Команде выделяется 2-3 часа. Кто больше будет проплывать, тот победит", — объяснила Моисеева.

На мероприятии будет дежурить ФКУ «Центр ГИМС МЧС России» и врач. Ожидаемая температуры воды +1, воздуха — 14, — 20 градусов.

Со слов организаторов, "моржей" ждет трехразовое питание, а также чай и сладости. Погреться можно будет в двух банях. Употребление алкоголя запрещено.



Как ранее писал Сиб.фм, любители экстремального плавания из Новосибирска удачно выступили на отборе к чемпионату мира.