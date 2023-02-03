В Новосибирске социальные пособия для льготников выросли на 11,9 % с 1 февраля

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

Социальные пособия и выплаты увеличились на 11,9%в Новосибирске.

Ряд социальных пособий и компенсаций и иных мер социальной поддержки также проиндексирован с 1 февраля на 11,9% . Об этом изданию Сиб.фм сообщили в пресс-службе Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Новосибирской области.

С 1 февраля 2023 года на 11,9% выросли ежемесячные денежные выплаты для федеральных льготников.

Большее количество проиндексированных выплат касается семей с детьми.

Например, единовременное пособие при рождении ребенка будет составлять 27 490 рублей, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву составляет 18 657 рублей, а также единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву насчитывает 43 534 рублей.

Также, в пресс-службе поделились еще рядом увеличенных выплат:

Ежемесячное пособие родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет будет составлять 10 309 рублей.

Единовременное пособие по беременности и родам для неработающих женщин, а также неработающим женщинам, усыновившим ребенка до 3-х месяцев составит 1 030 рублей.

Единовременная выплата при усыновлении ребенка составит 27 490 рублей.

Ежемесячное пособие на ребенка родителям или опекунам ребенка военнослужащего, погибшего при исполнении служебных обязанностей или умершего вследствие военной травмы представляет 3 583 рублей.

Ежегодная выплата на летний оздоровительный отдых ребенка будет составлять 33 023 рублей.

Также стал известен размер единовременной страховой выплаты, назначаемой застрахованному в зависимости от степени утраты им профессиональной трудоспособности. Размер страховой выплаты составляет 131 731 рублей.

В пресс-службе отметили, что перерасчет произведен специалистами СФР самостоятельно, обращаться для перерасчета никуда не нужно.

Ранее Сиб.фм писал об увеличении выплат для льготников.