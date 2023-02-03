Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирске спасатели вытащили четырёхлетнюю девочку из барного стула

Фото В Новосибирске спасатели вытащили четырёхлетнюю девочку из барного стула
Фото В Новосибирске спасатели вытащили четырёхлетнюю девочку из барного стула

Фото: Спасатели МАСС

Ребёнок застрял в барном стуле в Новосибирске.

В Новосибирске спасателям пришлось вызволять ребёнка, застрявшего в подставке для ног барного стула. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошёл сегодня, 3 февраля, в доме на улице Семьи Шамшиных.

По данным спасателей, четырёхлетняя девочка застряла в пространстве между металлическими перемычками барного стула. Родители сразу вызвали спасателей на помощь.

Прибывшим на место спасателям пришлось прибегнуть к спецсредствам — они перекусили перемычки стула болторезом. Девочка не пострадала и отделалась лёгким испугом.

Напомним, в Новосибирске спасителей собаки с острова отблагодарили тортом.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10505
Волонтёры в Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО
9591
В Новосибирске найденный мертвым студент Малков оставил предсмертную записку
9505
Опубликованы 14 фото погибших в январе военнослужащих из Новосибирской области
8359
Роспотребнадзор опроверг принудительную вакцинацию от кори в Новосибирской области
7825
В Новосибирск прибыла колонна автобусов с военнослужащими из зоны СВО
7566
В эти дни не прикасайтесь к волосам: календарь стрижек на февраль 2023 года
6653
Новосибирск попал в топ-3 самых загрязнённых городов России