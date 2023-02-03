В Новосибирске спасатели вытащили четырёхлетнюю девочку из барного стула

Фото: Спасатели МАСС
Ребёнок застрял в барном стуле в Новосибирске.
В Новосибирске спасателям пришлось вызволять ребёнка, застрявшего в подставке для ног барного стула. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошёл сегодня, 3 февраля, в доме на улице Семьи Шамшиных.
По данным спасателей, четырёхлетняя девочка застряла в пространстве между металлическими перемычками барного стула. Родители сразу вызвали спасателей на помощь.
Прибывшим на место спасателям пришлось прибегнуть к спецсредствам — они перекусили перемычки стула болторезом. Девочка не пострадала и отделалась лёгким испугом.
Напомним, в Новосибирске спасителей собаки с острова отблагодарили тортом.
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