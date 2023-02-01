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общество

В Новосибирске спасителей собаки с острова отблагодарили тортом

Фото В Новосибирске спасителей собаки с острова отблагодарили тортом
Фото В Новосибирске спасителей собаки с острова отблагодарили тортом

Фото: vk.com/mass54

Спасателям МАСС в Новосибирске подарили торт за помощь собаке, застрявшей на острове.

Две жительницы Новосибирска подарили торт, кофе и чай спасателям, которые выручили собаку, застрявшую на острове. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

«Для спасателей МАСС это обычная, их повседневная работа, которую они выполняют круглосуточно, оказывая помощь и людям, попавшим в беду, и братьям нашим меньшим. Но такие проявления благодарности всё-таки бывают не часто и поэтому вдвойне приятно. Нам приятно за внимание и оценку работы наших спасателей», — высказались в службе.

Фото В Новосибирске спасителей собаки с острова отблагодарили тортом 2

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске, в районе улицы Обской, вороны заклевали собаку. На кадрах из видео, которое опубликовали в группе ВК видно, как над собакой, передвигающейся вдоль берега острова в районе Обской улицы, скопилась стая нападающих ворон.

Собаку спасли, а семья из Новосибирска приютила животное. Супруги Анастасия и Сергей прочитали новость о собаке, которой нужна помощь. Муж поехал к месту, указанному в комментариях. И уже оттуда волонтеры вызвали спасателей. Собаку назвали Ксюшей.

Напомним, ранее в Новосибирске экс-директор НЦПДЖ Слесарева объяснила нападение собак на детей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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