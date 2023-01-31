В Новосибирске экс-директор НЦПДЖ Слесарева объяснила нападение собак на детей

Коллаж Сиб.фм: исользовано фото со страницы Светланы Слесаревой в соцсети «ВКонтакте», из соцсетей и из архива редакции

В Новосибирске участились случаи нападения собак на детей и взрослых. После одного из них, который произошёл в Первомайском районе, на Новосибирский центр по проблемам домашних животных завели дело. Бывший директор учреждения Светлана Слесарева рассказала, почему не всё в руках сотрудников этой организации.

Жалобы на нападение стай собак в СМИ публикуются с завидной регулярностью уже почти год. Кстати, скоро и будет год, как со своей должности ушла бывший директор НЦПДЖ Светлана Слесарева. Активистка сама из зоозащитниц.

Светлана Слесарева пришла работать на смену предыдущему начальнику Центра по проблемам домашних животных Андрею Каркавину после его увольнения в 2019 году. Организацию очень часто обвиняли в жестоких методах отлова бездомных собак, а вот нападений, следует отметить, в те годы было существенно меньше.

Придя из зоозащитников, Светлана Слесарева внедрила более гуманные способы отлова бездомных животных. Собак и кошек после этого пытались пристроить в добрые руки. Весной 2022 года зоозащитница покинула пост тихо и по собственному желанию.

С осени прошлого года как минимум два раза в месяц появляется информация о появлении стаи диких собак то там, то здесь. Ситуация ещё больше обострилась зимой 2023 года. А после распространения видео, на кадрах которого ребёнок в Первомайке спасается от собак в сугробе, к делу подключились даже следователи.

«Следственными органами СК РФ по Новосибирской области расследуется уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ по факту халатности должностных лиц МКУ г. Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам домашних животных»,

—сообщили в конце прошлой недели в СУ СКР по Новосибирской области.

Корреспондент Сиб.фм спросил у Светланы Слесаревой, которая знает ситуацию изнутри, почему следователи пришли в НЦПДЖ. Зоозащитница считает, что организация просто стала крайней в целой череде проблемных случаев. И напали на ребёнка необязательно именно бездомные собаки.

«Ни для кого не секрет, что в частном секторе очень много самовыгула, и это – большая проблема, пока не начнем привлекать к административной ответственности владельцев, эта ситуация не решится, — считает Светлана Слесарева. — Кроме того, чем опасны именно самовыгульные собаки, а тем, что они знают человека, они его не бояться, они имеют охранные качества, они знают, что надо лаять».

Зоозащитница говорит, что бездомные животные очень пугливые и вообще предпочитают не приближаться к людям и жилым домам. А брошенные в частном секторе псы сбиваются в стаи, где есть нестерилизованные животные. Тем более, сейчас начинается сезонный гон и период «собачьих стай».

«Необходимо развитие программы льготной и бесплатной стерилизации для всех не племенных животных. В некоторых регионах решив проблемы с животными без владельца, поняли, что восполнение популяции безнадзорных животных лежит уже в плоскости ответственности владельцев. И пошли по пути оказания таких услуг, за счет бюджета, в том числе и бесплатных для определенной категории граждан (пенсионеры, малоимущие, инвалиды, многодетные и т.д.)» – говорит Светлана.

Бывший директор НЦПДЖ сетует, что проблему эту можно решить только комплексом политических мер. Например, вопросы стерилизации бездомных животных должны решать не только зоозащитники, вопрос этот должны рассмотреть на законодательном уровне.

«Было много написано обращений, предложений, как в управление ветеринарии области, так и депутатам. Результата мы не видим, — подчёркивает Светлана Слесарева.

— Далее необходимо жесткое ограничение деятельности разведенцев, то есть тех, кто плодит ради выгоды, при этом не всегда купленный щенок без документов, будет тем, кем должен быть. И часто непроданные пометы оказываются или на улице или около ворот приютов. И ещё, городу и области необходимы полноценные приюты. На сегодня нет ни одного».

Как говорит Светлана, есть и ещё одна проблема: не хватает ловцов бездомных животных, которые во всех этих историях о нападениях остаются крайними. Зарплаты у таких профессионалов маленькие, выездов много, а выследить перемещающуюся по городу стаю бывает просто невозможно. Вероятно, все эти доводы стали для Светланы Слесаревой решающими и в ситуации, когда она приняла решение покинуть пост директора НЦПДЖ, ведь для неё всегда были важны не вопросы выгоды, а аспекты гуманности.