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общество

Мэр Новосибирска Локоть прокомментировал увольнение директора НЦПДЖ Слесаревой

Фото Мэр Новосибирска Локоть прокомментировал увольнение директора НЦПДЖ Слесаревой
Фото Мэр Новосибирска Локоть прокомментировал увольнение директора НЦПДЖ Слесаревой

Фото со страницы Светланы Слесаревой в соцсети «ВКонтакте»

Директор Новосибирского центра по проблемам домашних животных Светлана Слесарева уходит с поста 1 марта.

Мэр Анатолий Локоть объяснил уход директора Новосибирского центра по проблемам домашних животных Светланы Слесаревой. Глава города ответил на вопрос об отставке Слесаревой на «Часе прессы» с журналистами 18 февраля.

Напомним, Светлана Слесарева является известной зоозащитницей, однако 1 марта она уходит с должности руководителя Новосибирского центра по проблемам домашних животных. Женщина рассказывала журналистам, что заявление на увольнение уже подписано. По её словам, причин для этого было много, одна из них – завершение срока действия контракта.

На «Часе прессы» Анатолий Локоть также прокомментировал отставку директора НЦПДЖ.

«У неё [Светланы Слесаревой. – Прим. ред.] закончился срок контракта, но она приняла решение уйти, поэтому это прежде всего её решение», – отметил мэр.

Отметим, что об увольнении главы центра начали говорить ещё в начале года, когда в городе обострилась ситуация с бездомными животными. В последнее время в СМИ действительно часто появляются шокирующие истории нападения собак на людей. Известно, что только за 2021 год было зафиксировано более тысячи нападений.

Напомним, что в Новосибирской области в 2022 году планируют построить пять новых приютов.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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