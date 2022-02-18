Мэр Новосибирска Локоть прокомментировал увольнение директора НЦПДЖ Слесаревой

Фото со страницы Светланы Слесаревой в соцсети «ВКонтакте»

Директор Новосибирского центра по проблемам домашних животных Светлана Слесарева уходит с поста 1 марта.

Мэр Анатолий Локоть объяснил уход директора Новосибирского центра по проблемам домашних животных Светланы Слесаревой. Глава города ответил на вопрос об отставке Слесаревой на «Часе прессы» с журналистами 18 февраля.

Напомним, Светлана Слесарева является известной зоозащитницей, однако 1 марта она уходит с должности руководителя Новосибирского центра по проблемам домашних животных. Женщина рассказывала журналистам, что заявление на увольнение уже подписано. По её словам, причин для этого было много, одна из них – завершение срока действия контракта.

На «Часе прессы» Анатолий Локоть также прокомментировал отставку директора НЦПДЖ.

«У неё [Светланы Слесаревой. – Прим. ред.] закончился срок контракта, но она приняла решение уйти, поэтому это прежде всего её решение», – отметил мэр.

Отметим, что об увольнении главы центра начали говорить ещё в начале года, когда в городе обострилась ситуация с бездомными животными. В последнее время в СМИ действительно часто появляются шокирующие истории нападения собак на людей. Известно, что только за 2021 год было зафиксировано более тысячи нападений.

Напомним, что в Новосибирской области в 2022 году планируют построить пять новых приютов.