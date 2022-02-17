Светлана Слесарева уходит с должности директора Центра по проблемам домашних животных Новосибирска

Фото со страницы Светланы Слесаревой в соцсети «ВКонтакте»

Директор Новосибирского центра по проблемам домашних животных Светлана Слесарева уходит с должности. Действие её трудового договора истекает 1 марта 2022 года.

Светлана Слесарева уходит с должности директора Новосибирского центра по проблемам домашних животных, заявление об увольнении по собственному желанию уже написано. Об этом 17 февраля она рассказала «МК в Новосибирске».

«Да, я покидаю пост, мной было принято такое решение. Причин сразу несколько. Контракт был подписан до 1 марта. В остальном есть формальности, которые я должна соблюсти», — пояснила Слесарева в телефонном разговоре с журналистом.

Слухи о том, что директор НЦПДЖ оставит должность, появились ещё в январе. Многие зоозащитники говорили, что Слесарева с её гуманным отношением к животным не будет продолжать работу в центре, когда в городе остро стоит проблема с бродячими собаками.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске за 2021 год зарегистрировали более тысячи нападений безнадзорных животных на людей. Власти пытаются решить проблему и планируют в течение ближайших пяти лет построить в регионе минимум пять приютов.