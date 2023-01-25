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Бастрыкин поручил оперативно решить проблему бродячих собак в Новосибирске

Фото Бастрыкин поручил оперативно решить проблему бродячих собак в Новосибирске
Фото Бастрыкин поручил оперативно решить проблему бродячих собак в Новосибирске

Фото предоставлено Татьяной Поплавской

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал оперативно разобраться с проблемой агрессивных стай бродячих собак в Новосибирске.

Пресс-служба СК России по Новосибирской области сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил оперативно найти решение проблемы с агрессивными стаями бродячих собак в столице Сибири.

Напомним, жители Первомайского района города сообщили о многолетних проблемах со стаей бродячих собак на улице Менжинского. Животные нашли пристанище в одном из заброшенных частных домов на этой улице и держат в страхе местных жителей и их детей, так как дом, облюбованный ими, находится недалеко от школы. Последний случай нападения животных на людей произошел 23 января 2023 года, однако никаких мер по этому поводу никто не принимает.

Следователи СУ СК РФ по Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту нападения бродячих собак еще в 2021 году и продолжают его расследовать.

«Александр Бастрыкин поручил Антону Бадулину в кратчайшие сроки принять меры к завершению расследования уголовного дела и представить доклад», — гласит сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее Сиб.фм сообщил о поручении Бастрыкина проверить смертельное ДТП со скорой помощью под Новосибирском.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

Бродячая собака
СУ СК РФ
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