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В Новосибирске ребенок спрятался от стаи бродячих собак в сугробе

Фото В Новосибирске ребенок спрятался от стаи бродячих собак в сугробе
Фото В Новосибирске ребенок спрятался от стаи бродячих собак в сугробе

Фото: https://ru.freepik.com/author/aleksandarlittlewolf, видео из группы "Инцидент Новосибирск" в "ВК"

Появилось видео нападения стаи бродячих собак на ребёнка в Первомайском районе Новосибирска.

В Новосибирске стая бездомный собак напугала мальчика 28 января. Ребенок пытался спрятаться от агрессивных животных в сугробе. На помощь мальчику прибежал сосед, услышавший лай.

Инцидент произошел в частном секторе Первомайского района. Мальчик увидел, что за ним гонятся около 6 агрессивных собак. От страха он попытался укрыться в куче снега. Но это вряд ли бы спасло ребенка. На его счастье рядом находился сосед с лопатой, который успел отогнать животных.

Эпизод попал на видео, которое размещено в паблике «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях новосибирцы сообщают, что это уже не первый случай, когда бездомные собаки пугают местных жителей. Подписчики отметили, что жаловались на расплодившихся псов, но проблема так и осталась не решена.

28 января по поручению главы СКР Александра Бастрыкина было начато расследование дело о возможной халатности со стороны должностных лиц МКУ г. Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам домашних животных».

Напомним, 10 января в Кольцово агрессивный маламут напал на возвращавшегося со школы мальчика. Собака покусала ребенку лицо и руки, мальчик был госпитализирован.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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