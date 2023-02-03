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общество

В Новосибирске водителей штрафуют за ремень безопасности по камерам

Фото В Новосибирске водителей штрафуют за ремень безопасности по камерам
Фото В Новосибирске водителей штрафуют за ремень безопасности по камерам

Фото: ГИБДД Новосибирска

В Новосибирске выписаны первые штрафы за отсутствие ремня безопасности, зафиксированное камерой наблюдения.

В Новосибирске водители начали получать первые штрафы за отсутствие ремня безопасности, если нарушение зафиксировала дорожная камера. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

В ведомстве уточнили, что штраф приходит как за отсутствие ремня безопасности у водителя, так и у пассажира. Такое нарушение предполагает административный штраф в размере 1000 рублей, при оплате в течение 20 дней действует скидка в 20%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в 2023 году на дорогах Новосибирской области установят 50 комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД.

Кроме того, минцифры и минсвязи региона в 2022 году почти закончили разворачивать «Безопасный город» в РЦОУ. Этот АПК автоматически сверяет информацию на городских камерах с данными ГУ МВД и УФСБ РФ по НСО и пытается распознать лица.

Напомним, в Красноярске непристёгнутых водителей начали штрафовать по камерам наблюдения.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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