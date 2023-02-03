В Новосибирске выявили опасную концентрацию ядовитых веществ

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм
В четырех районах Новосибирска выявили концентрацию ядовитых веществ.
В пятницу, 3 февраля, в Новосибирске уровень концентрации опасных веществ превысил норму. Об этом сообщили в «Западно-Сибирском УГМС»
По данным специалистов, опасные вещества обнаружены в Дзержинском, Калининском, Заельцовском и Советском районах.
В Дзержинском районе выявлено 1 ПДК угарного газа, в Советском районе — 1,2 ПДК диоксида азота, в Калининском районе — 1,1 ПДК угарного газа и 2,8 ПДК диоксида азота, в Заельцоском районе 1,4 ПДК взвешенных веществ (пыли), 1,1 ПДК диоксида азота, а также 1 ПДК угарного газа.
Как ранее писал Сиб.фм, Новосибирск попал в топ-3 самых загрязнённых городов России.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают