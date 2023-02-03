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общество

В школах Новосибирской области усилят контроль за питанием

Фото В школах Новосибирской области усилят контроль за питанием
Фото В школах Новосибирской области усилят контроль за питанием

Фото: Pixabay.com

Правительство Новосибирской области усилило меры борьбы с нарушениями в организации процесса питания школьников.

В Новосибирской области усилят контроль за организацией питания в школах. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили в правительстве региона. Власти в ходе заседания оперативного штаба приняли решение исключить нарушения норм безопасности в сфере питания школьников.

«С 1 сентября 2022 года было проведено 244 контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе на комбинатах питания, у организаторов питания и поставщиков пищевых продуктов в школы. Маркировка, тираж, качество входящего сырья и продуктов на пищеблок, работа персонала – все эти показатели находятся под постоянным мониторингом», — рассказали в правительстве.

Также на заседании 3 февраля обсудили вопросы организации подвоза детей, вакцинации в сфере образования, соблюдения требований безопасности и другие. По словам заместителя губернатора Сергея Нелюбова, все школы в регионе работают в штатном режиме.

Напомним, рекордное количество школ введут в Новосибирской области в 2023 году.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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