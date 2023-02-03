В Новосибирской области возбуждено дело о взятке на главу района Виктора Губера

Фото с сайта администрации Чановского района, Густаво Зырянова
Глава Чановского района Новосибисркой области Виктор Губер подозревается в получении взятки.
В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Чановского района Виктора Губера. Об этом сообщает "МК в Новосибирске" со ссылкой на источник.
По данным издания, Губер подозревается в получении взятки. Ее размер и обстоятельства получения не сообщаются.
Виктор Губер возглавляет Чановский района с 2004 года. Ранее он работал заместителем главы Баганского района.
Как ранее писал Сиб.фм, накануне следователи провели обыски у главы Краснозёрского района Новосибирской области Оксаны Семёновой. Они связаны с возбуждённым уголовным делом в отношении её заместителя.
Ранее следователи задержали замглавы Краснозёрского района — Сергея Блинова обвиняют в том, что власти не провели экспертизу дома, предназначенного для многодетной матери.
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