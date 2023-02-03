Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирской области возбуждено дело о взятке на главу района Виктора Губера

Фото В Новосибирской области возбуждено дело о взятке на главу района Виктора Губера
Фото В Новосибирской области возбуждено дело о взятке на главу района Виктора Губера

Фото с сайта администрации Чановского района, Густаво Зырянова

Глава Чановского района Новосибисркой области Виктор Губер подозревается в получении взятки.

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Чановского района Виктора Губера. Об этом сообщает "МК в Новосибирске" со ссылкой на источник.

По данным издания, Губер подозревается в получении взятки. Ее размер и обстоятельства получения не сообщаются.

Виктор Губер возглавляет Чановский района с 2004 года. Ранее он работал заместителем главы Баганского района.

Как ранее писал Сиб.фм, накануне следователи провели обыски у главы Краснозёрского района Новосибирской области Оксаны Семёновой. Они связаны с возбуждённым уголовным делом в отношении её заместителя.

Ранее следователи задержали замглавы Краснозёрского района — Сергея Блинова обвиняют в том, что власти не провели экспертизу дома, предназначенного для многодетной матери.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10419
Волонтёры в Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО
9492
В Новосибирске найденный мертвым студент Малков оставил предсмертную записку
9369
Опубликованы 14 фото погибших в январе военнослужащих из Новосибирской области
8317
Роспотребнадзор опроверг принудительную вакцинацию от кори в Новосибирской области
7771
В Новосибирск прибыла колонна автобусов с военнослужащими из зоны СВО
7025
В эти дни не прикасайтесь к волосам: календарь стрижек на февраль 2023 года
6594
Новосибирск попал в топ-3 самых загрязнённых городов России