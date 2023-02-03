В Новосибирской области возбуждено дело о взятке на главу района Виктора Губера

Фото с сайта администрации Чановского района, Густаво Зырянова

Глава Чановского района Новосибисркой области Виктор Губер подозревается в получении взятки.

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Чановского района Виктора Губера. Об этом сообщает "МК в Новосибирске" со ссылкой на источник.

По данным издания, Губер подозревается в получении взятки. Ее размер и обстоятельства получения не сообщаются.

Виктор Губер возглавляет Чановский района с 2004 года. Ранее он работал заместителем главы Баганского района.

Как ранее писал Сиб.фм, накануне следователи провели обыски у главы Краснозёрского района Новосибирской области Оксаны Семёновой. Они связаны с возбуждённым уголовным делом в отношении её заместителя.

Ранее следователи задержали замглавы Краснозёрского района — Сергея Блинова обвиняют в том, что власти не провели экспертизу дома, предназначенного для многодетной матери.