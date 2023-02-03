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В Новосибирской области парень украл из супермаркета 20 флаконов шампуня от перхоти

Фото В Новосибирской области парень украл из супермаркета 20 флаконов шампуня от перхоти
Фото В Новосибирской области парень украл из супермаркета 20 флаконов шампуня от перхоти

Фото: МВД г. Бердска

В Новосибирской области парень украл 20 флаконов шампуня от перхоти из супермаркета.

В городе Бердске, Новосибирской области, парень украл 20 флаконов шампуня от перхоти. Об этом сообщил портал «Бердск Онлайн», со ссылкой на МВД Бердска.

Кража произошла 29 января в магазине «Пятерочка» на улице Первомайской, 26. Молодой человек осматриваясь, бродил по торговому залу смотря прямо в камеру видеонаблюдения. Затем, сложил в корзину 20 бутылок шампуня от перхоти. После чего переложил их в свой рюкзак и покинул магазин.

Полиция города Бердска распространила ориентировку на парня, которого разыскивают по уголовному делу о краже, вместе с записью с камеры видеонаблюдения.

«На вид 18-25 лет. Волосы темно-русые, брови сросшиеся на переносице, среднего телосложения. Был одет в куртку с капюшоном темного цвета, брюки темного цвета со вставками белого цвета. При себе имел рюкзак черного цвета», — говорится в ориентировке полиции Бердска.

Сотрудники полиции просят звонить в отдел МВД по г. Бердску по т.8(383-41)3-11-75, телефон дежурной части 8(383-41)3-00-23.

Ранее Сиб.фм писал о мигранте, который украл более 30 метров медного кабеля.

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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