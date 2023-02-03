В Новосибирской области за год онкологию выявили у более чем 10 тысяч человек

Фото: Freepik.com

За минувший год у 10600 жителей Новосибирской области выявили онкологические заболевания.

В Новосибирской области в течение 2022 года выявили более 10600 случаев онкологии. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил главный онколог области Сергей Фурсов.

«В России и в Новосибирской области на первом месте стоят злокачественные заболевания кожи. Эти опухоли хорошо поддаются лечению. На втором месте в России и Новосибирской области стоит заболеваемость колоректальным раком», — уточнил он.

На третьем месте в Новосибирской области в 2022 году находился рак простаты, а в мировой статистике на первом место — рак груди, добавил Фурсов.

Напомним, ранее в Новосибирске врачи спасли женщину с онкологией после 10 лет гемодиализа.