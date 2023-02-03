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В Сургуте проведут уникальную операцию подростку со сложным пороком сердца

Фото В Сургуте проведут уникальную операцию подростку со сложным пороком сердца
Фото В Сургуте проведут уникальную операцию подростку со сложным пороком сердца

Freepik, authors: Morsa Images

В сургутский кардиодиспансер прилетит кардиохирург с мировым именем, чтобы провести уникальную операцию ребенку с аномалией Эбштейна.

В сургутском Окружном кардиодиспансере проведут уникальную операция ребенку с аномалией Эбштейна. Специально для этого из Санкт-Петербурга прилетел известный во всем мире кардиохирург Рубен Мовсесян, который уже более 30 лет лечит маленьких пациентов с врожденными пороками, пишет ugra-news.

«Аномалия Эбштейна — это редкий врожденный порок сердца, характеризующийся нарушенным процессом развития трехстворчатого клапана и вовлечением правого желудочка. Пациентке, которой нужна эта операция, 17 лет», — сообщили в пресс-службе окружного кардиодиспансера.

Также Сургут посетит детский кардиолог, УЗИ-специалист Андрей Цытко, который проведет клинический разбор сложных амбулаторных пациентов, добавили в кардиодиспансере.

Напомним, самарские врачи вернули к жизни пациента с тяжелой пневмонией.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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операция
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